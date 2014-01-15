金价连跌两日 因美元和美股上涨

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
* 美国生产者物价指数和制造业数据强劲，令金价承压
* SPDR基金黄金持仓量减少3.56吨
* 消息人士表示，中国向澳新银行和汇丰发放黄金进口执照
路透纽约/伦敦1月15日 -金价周三连跌两日，因在数据显示美国12月生产者物价指数(PPI)大涨，但未见持续价格压力迹象后美元上扬。
美国劳工部公布，12月美国经季节调整PPI升0.4%，为六个月最大升幅。
受美国银行(BAC.N)业绩强劲带动，美股连升第二日，也削弱了黄金的避险吸引力。
分析师表示，金价今年迄今近3%的升幅是受到对美联储可能不会过于激进缩减购债的臆测支撑，因上周五美国公布的非农就业报告令人失望。
“但我们猜测未来几周金市难以维持升势，特别是因本月底美联储将举行下一次的货币政策会议。”INTLFCStone金属分析师Edward Meir表示。
1841 GMT，现货金回落0.5%，报每盎司1,238.79美元。
COMEX-2月期金收跌6.70美元，报每盎司1,238.70美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约45%。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares周二黄金持仓量减少3.56吨，至五年低位789.56吨。
消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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