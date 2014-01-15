金价连跌两日 因美元和美股上涨

* 美国生产者物价指数和制造业数据强劲，令金价承压

* SPDR基金黄金持仓量减少3.56吨

* 消息人士表示，中国向澳新银行和汇丰发放黄金进口执照

路透纽约/伦敦1月15日 -金价周三连跌两日，因在数据显示美国12月生产者物价指数(PPI)大涨，但未见持续价格压力迹象后美元上扬。

美国劳工部公布，12月美国经季节调整PPI升0.4%，为六个月最大升幅。

受美国银行(BAC.N)业绩强劲带动，美股连升第二日，也削弱了黄金的避险吸引力。

分析师表示，金价今年迄今近3%的升幅是受到对美联储可能不会过于激进缩减购债的臆测支撑，因上周五美国公布的非农就业报告令人失望。

“但我们猜测未来几周金市难以维持升势，特别是因本月底美联储将举行下一次的货币政策会议。”INTLFCStone金属分析师Edward Meir表示。

1841 GMT，现货金回落0.5%，报每盎司1,238.79美元。

COMEX-2月期金收跌6.70美元，报每盎司1,238.70美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约45%。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares周二黄金持仓量减少3.56吨，至五年低位789.56吨。

消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。