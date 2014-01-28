金价连跌第二日 市场静待美联储会议声明

* 新兴市场和股市在大跌后反弹

* 美联储开始为期两日货币政策会议

* 关注周三美联储货币政策声明

路透纽约/伦敦1月28日 -金价周二下滑，延续昨日下挫1%的跌势，因全球股市从一个月低点反弹，且新兴市场在遭遇三日抛售后回稳。

选择权到期相关的结清仓位压力以及美国消费者信心指数令人鼓舞，也令避险黄金吸引力降低。

“我认为优于预期的消费者信心指数，以及市场不断感觉美联储将在今年余下时间继续缩减购债，这令金价承压。”Newedge贵金属交易员Thomas Capalbo表示。

市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元，拖累金价表现。对美联储缩减购债的忧虑是金价去年大跌28%的主要原因。

市场预计，美联储周三结束为期两日的货币政策会议后，在备受关注的声明中可能将维持严谨的宽松货币政策措辞。

1956 GMT，现货金回落0.4%，报每盎司1,250.80美元。

COMEX-2月期金收跌12.60美元，报每盎司1,250.80美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值高约25%。

其他贵金属方面，现货银跌0.9%，报每盎司19.50美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,402.75美元。现货钯金回落0.7%，报每盎司714.75美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1250.80 -12.60 -1.0 1248.20 1262.30 139,622

COMEX白银期货 19.503 -0.290 -1.5 19.455 19.840 32,586

COMEX铂金期货 1409.40 -11.70 -0.8 1404.60 1424.80 8,095

COMEX钯金期货 716.50 -6.05 -0.8 714.40 725.50 5,820

现货金 1250.80 -5.64 -0.4 1249.65 1261.05

现货银 19.500 -0.180 -0.9 19.480 19.820

现货铂金 1402.75 -4.25 -0.3 1407.25 1421.25

现货钯金 714.75 -5.25 -0.7 717.25 723.00(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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