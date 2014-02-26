金价下跌 受美元上涨和美国新屋销售强劲推动

调查：欧元兑美元未来数月预计小跌 但预估值为六个月最高
路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。
* 黄金录得约一个月来最大单日跌幅
* 美国新屋销售大幅上升，降低对黄金的避险需求
路透纽约/伦敦2月26日 -黄金价格周三下跌约1%，从四个月高位回落，因美元上涨和美国新屋销售大幅上升，削弱黄金的避险吸引力。
在美国商务部公布1月新屋销售较前月上升9.6%，年率为46.8万户的五年半高位后，黄金跌势加速。
在周三前，黄金连续四日上涨，价格攀升超过2%，因美国房价和消费者信心数据令人失望，燃点对经济复苏步伐的忧虑。
1916GMT，现货金跌0.8%，报1,328.80美元，录得约一个月来最大单日跌幅，稍早触及去年10月30日以来最高1,345.35美元。
COMEX-4月期金下滑14.70美元，结算价报每盎司1,328美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。
美元兑一篮子货币上升至两周最高水平。
香港政府统计处周二数据显示，1月份香港净流入中国的黄金量按月减少5.4%，至至89,745公斤，12月为94,847公斤。数据反映需求从2013年的纪录高位下降，这消息也令金价受压。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares周二的黄金持仓量较周一的801.61吨增加0.26%，至803.70吨。
其他贵金属方面，现货银跌2.6%，报每盎司21.26美元。现货铂金下滑0.8%，报每盎司1,422.10美元。现货钯金跌0.5%，报每盎司728.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1328.00 -14.70 -1.1 1322.30 1345.60 138,100
COMEX白银期货 21.254 -0.709 -3.2 21.085 22.035 69,327
COMEX铂金期货 1429.10 -13.50 -0.9 1425.20 1441.50 7,912
COMEX钯金期货 731.50 -4.60 -0.6 726.50 737.00 5,053
现货金 1328.80 -11.34 -0.8 1322.85 1345.35
现货银 21.260 -0.560 -2.6 21.110 22.020
现货铂金 1422.10 -10.80 -0.8 1427.00 1438.50
现货钯金 728.75 -3.72 -0.5 729.00 736.00(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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