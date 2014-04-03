金价回落 市场关注美国就业数据

若新投资不能跟上 2020年后石油供应或无法满足需求--IEA
IEA还称，由于油企削减开支，2016年全球新发现石油储量降至纪录低位，另外，获批的常规石油项目数量降至70多年来最低。IEA警告称，这两种趋势今年或将延续。
* 美元兑欧元走强，因欧洲央行暗示可能进一步刺激经济
* 欧洲央行在4月政策会议上保持指标利率不变
* 周五美国公布3月非农就业报告
路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周四走低，因欧洲央行保持利率不变并承诺利用非常规举措抗击通胀后，欧元兑美元走软。
欧洲央行周四暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。金价因此承压。
周三公布的美国民间就业报告等一系列美国经济数据令人鼓舞，且预期周五将公布的美国非农就业报告强劲，致使黄金作为对冲经济不确定性工具的吸引力降低。
过去四个交易日中，金价有三日走低。
1806GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,282.70美元，接近周二触及的七周低位1,277.29美元。
美国COMEX-4月期金收跌6.20美元，报每盎司1,284.60美元。
成交远低于正常水平，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约50%。
周五市场的最重大事件是美国公布3月非农就业数据，预计数据将显示，过去两月就业市场表现不佳是因冬季极端天气所致。
“如果明日公布的美国就业数据改善，将被视为之前数据疲弱是因恶劣天气所致，经济正在逐步复苏的最后迹象，”MKSSA的交易部主管Afshin Nabavi表示。
其他贵金属方面，现货银下跌0.8%，报每盎司19.78美元。
现货铂金攀升0.4%，报每盎司1,438美元。现货钯金上扬0.4%，报每盎司785.25美元。(完)
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1284.60 -6.20 -0.5 1281.90 1294.20 92,714
COMEX白银期货 19.805 -0.245 -1.2 19.660 20.080 31,103
COMEX铂金期货 1445.50 6.80 0.5 1433.30 1446.70 6,202
COMEX钯金期货 788.85 1.05 0.1 782.80 792.50 2,977
现货金 1286.10 -3.09 -0.2 1282.03 1293.90
现货银 19.780 -0.160 -0.8 19.690 20.060
现货铂金 1438.00 6.00 0.4 1434.50 1444.00
现货钯金 785.25 2.75 0.4 784.00 790.00(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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IEA还称，由于油企削减开支，2016年全球新发现石油储量降至纪录低位，另外，获批的常规石油项目数量降至70多年来最低。IEA警告称，这两种趋势今年或将延续。
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