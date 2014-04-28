金价跌穿1,300美元 受美国公布强劲楼市数据打压

* 美国公布强劲成屋待完成销售指数指数后，金价回落

* 出脱一些避险押注引发卖盘

* 铂金表现出众，南非结束罢工谈判破裂

路透纽约/伦敦4月28日 -金价周一下滑，跌穿关键的1,300美元水准，受到美国强于预期的房屋销售数据打压，这促使部分投资人减持黄金仓位，尽管地缘政治紧张局势犹存。

美国公布数据显示，3月美国成屋待完成销售指数九个月内首次上涨，这是楼市在受到利率上升和严冬拖累后可能正在趋稳的迹象。

美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。

上周，乌克兰军队和亲俄武装人员之间暴力冲突升级的迹象带动金价升穿1,300美元，金价在过去四周录得三周升势。

1735 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,298.09美元。

美国银行(BAC.N)将暂停上调股息和股份回购计划，因计算账上资本错误，银行股大跌，美股承压由升转跌，令金价收复部分失地。

美国COMEX-6月期金收低1.60美元，报每盎司1,299.10美元。根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%，报每盎司19.56美元。

现货铂金小跌0.1%，报每盎司1,414.49美元。现货钯金大跌1%，报每盎司797.75美元。

铂金表现优于其它贵金属，上周四南非铂金生产商和工会为结束持续了13周的罢工的谈判破裂，促使矿商直接向雇员提出最新的涨薪建议。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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