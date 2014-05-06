实货需求疲弱令金价下跌 关注乌克兰局势

* 金价回吐因美元下跌而录得的涨幅

* 黄金的避险吸引力增强，因乌克兰距离爆发战争靠近一步

路透纽约/伦敦5月6日 -金价周二下跌，回吐稍早的升幅，因为实货需求疲弱令投资者对前景持谨慎态度，但乌克兰紧张局势，美元走低和美股下滑提供支撑。

黄金最初上涨，因美元兑欧元下跌，之前西班牙和意大利公布强劲的服务业采购经理人指数。

不过，金价由升转跌，此前美国商务部表示，美国3月贸易逆差收窄，因出口反弹，但贸易逆差收窄的度幅可能不足以避免政府将第一季经济数据从小幅成长下修至萎缩。

市场担忧乌克兰暴力冲突愈演愈烈，为金价提供支撑。支持俄罗斯和支持乌克兰统一两派互相指责对方分裂国家，令乌克兰进一步逼近战争的边缘。

1739 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,307.44美元。

COMEX-6月美国期金收跌70美分，报每盎司1,308.60美元。汤森路透初步数据显示，收盘时成交量将和30日均值一致。

“实货需求似乎淡静。过去几周ETF黄金持有量大幅度减少，且美国金币销售清淡，＂德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量在上周减少总计近10吨。

现货银涨0.3%，报每盎司19.58美元。

现货铂金上升0.2%，报每盎司1,447.75美元。现货钯金升0.3%，报每盎司816.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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