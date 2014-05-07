乌克兰紧张局势缓解令金价下跌 市场关注美联储

* 普京称从乌克兰边境撤走俄军

* 白宫表示没有俄军撤走的迹象

* 金市消化叶伦的讲话

路透纽约/伦敦5月7日 -金价周三下挫约1.5%，因投资者对地缘政治忧虑引发的金价近涨势获利了结，之前俄罗斯总统普京呼吁乌克兰分离主义者推迟公投，且表示正从乌俄边境撤走俄罗斯军队。

普京呼吁支持俄罗斯的分离主义者推迟在五日后举行的公投，可能将乌克兰从分裂的边缘拉回。普京还宣布，将撤走在乌俄边境的俄军。

不过，美国白宫表示，还没有证据显示普京已撤走在乌俄边境的俄军，且白宫称，希望取消公投，而非单单推迟。

美元上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，美国就业市场存在“相当规模的”闲置劳动力和低通胀，为高度宽松的货币政策提供了依据。

1643 GMT，现货金下跌1.4%，报每盎司1,288.73美元，可能录得三周来最大单日跌幅。

COMEX-6月美国期金跌19.50美元，报每盎司1,289.10美元。汤森路透初步数据显示，成交量可能远高于30日均值。

现货银跌1%，报每盎司19.33美元。

现货铂金下滑1.4%，报每盎司1,431.24美元。现货钯金挫跌2.3%，报每盎司795.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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