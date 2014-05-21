美联储公布会议记录后金价持续下跌

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦5月21日 - 金价周三下滑，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布会议记录后，美元攀升，美股维持升势。
钯金上涨至近三年高位，铂金升至近两个月高位，因主要出产国南非矿工罢工进入第17周。
美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。
会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。
通胀预期温和，多位委员认为就业市场的闲置程度可能要比6.3%的失业率反映出来的更严重，薪资增长迟滞就是证据。
1903GMT，现货金XAU=跌0.2%，报1,290.84美元。美国6月期金GCG4收低6.50美元，报每盎司1,288.10美元。根据路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周二减少1.79吨，显示投资人需求降低。
实货方面，印度财政部和央行官员将建议新政府放宽对黄金进口的限制，以应对该国非法购买黄金的活动猛增的情况。印度为全球第二大黄金消费国。
现货银XAG=小涨0.1%，报每盎司19.38美元。
现货铂金XPT=上扬0.6%，报每盎司1,470.50美元，离上周触及的两个月高位1,483.50不远。
现货钯金XPD=升0.4%，报每盎司827.30美元，稍早触及2011年8月来最高的832.70美元。
----------------------------1903 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1288.10 -6.50 -0.5 1282.90 1296.30 118,987
COMEX白银期货 SIN2 19.307 -0.060 -0.3 19.295 19.295 1
COMEX铂金期货 PLN2 1474.90 6.00 0.4 1469.40 1484.50 11,010
COMEX钯金期货 PAU2 830.45 4.60 0.6 825.45 834.50 7,474
现货金 XAU= 1290.84 -2.96 -0.2 1283.90 1296.15
现货银 XAG= 19.380 0.020 0.1 19.290 19.490
现货铂金 XPT= 1470.50 9.40 0.6 1470.40 1481.00
现货钯金 XPD= 827.30 3.35 0.4 827.05 832.70(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”