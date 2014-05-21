美联储公布会议记录后金价持续下跌

路透纽约/伦敦5月21日 - 金价周三下滑，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布会议记录后，美元攀升，美股维持升势。

钯金上涨至近三年高位，铂金升至近两个月高位，因主要出产国南非矿工罢工进入第17周。

美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。

会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。

通胀预期温和，多位委员认为就业市场的闲置程度可能要比6.3%的失业率反映出来的更严重，薪资增长迟滞就是证据。

1903GMT，现货金XAU=跌0.2%，报1,290.84美元。美国6月期金GCG4收低6.50美元，报每盎司1,288.10美元。根据路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周二减少1.79吨，显示投资人需求降低。

实货方面，印度财政部和央行官员将建议新政府放宽对黄金进口的限制，以应对该国非法购买黄金的活动猛增的情况。印度为全球第二大黄金消费国。

现货银XAG=小涨0.1%，报每盎司19.38美元。

现货铂金XPT=上扬0.6%，报每盎司1,470.50美元，离上周触及的两个月高位1,483.50不远。

现货钯金XPD=升0.4%，报每盎司827.30美元，稍早触及2011年8月来最高的832.70美元。

----------------------------1903 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1288.10 -6.50 -0.5 1282.90 1296.30 118,987

COMEX白银期货 SIN2 19.307 -0.060 -0.3 19.295 19.295 1

COMEX铂金期货 PLN2 1474.90 6.00 0.4 1469.40 1484.50 11,010

COMEX钯金期货 PAU2 830.45 4.60 0.6 825.45 834.50 7,474

现货金 XAU= 1290.84 -2.96 -0.2 1283.90 1296.15

现货银 XAG= 19.380 0.020 0.1 19.290 19.490

现货铂金 XPT= 1470.50 9.40 0.6 1470.40 1481.00

现货钯金 XPD= 827.30 3.35 0.4 827.05 832.70(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。