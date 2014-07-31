金价因经济乐观情绪下挫1% 7月下滑约3.5%

路透纽约/伦敦7月31日 - 金价周四跌1%，至六周低位，对标普500指数大跌没有反应，因美国薪资增长强劲和就业市场改善的迹象降低避险买需。

金价在7月下挫3.5%左右，为年内最大的月度跌幅，因美联储缩减购债和美国经济基调较佳，降低黄金作为对冲工具的吸引力。

美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅，显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发。金价因此受压。

“尽管标普500指数下跌，但没有任何迹象显示股市的涨势将放缓，所以现在没有买入黄金的即时需要，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

1628 GMT，现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,282.15美元，稍早触及6月19日来最低的1,280.76美元。

黄金本月下跌3.4%，6月时上涨约6%。

美国12月期金GCQ4收低14.10美元，报每盎司1,282.80美元。

金价也受油价拖累，美国原油挫跌至逾四个月低位，跌穿100美元，因为一堪萨斯州炼厂关闭。

美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.1万人)。

投资者也消化阿根廷在12年来第二次违约的消息。

下个市场焦点是周五公布的美国7月非农就业报告，预料非农就业岗位将增加23.3个。

现货银XAG=跌1%，报每盎司20.38美元。现货铂金XPT=下滑1.1%，报每盎司1,457美元。现货钯金XPD=跌0.9%，报每盎司868.26美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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