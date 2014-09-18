焦点：金价若跌穿密集技术支撑位 可能下探每盎司1000美元大关

《路透晚报》--4月26日
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路透伦敦9月17日 - 金价过去一周跌至八个月低位，逼近2013年低位附近的密集技术支撑线，若失守则将下探每盎司1,000美元。
研究过去价格走势以研判未来交易方向的分析师们表示，金价若跌破2013年6月低位每盎司1,180美元的支撑位，最快可能在明年初跌破千元大关。
在6月低位附近，一路向下至1,150美元都有不少支撑，该点为金价自2008年低位起涨，至2011年创纪录高位1,920.30美元升势的61.8%回档位。
“两年来金价一直有下跌的压力，”ForexTrading.Tv技术分析师Nicole Elliott表示。
“如果你持有黄金基金，或是死多头(perma bull)，你不能只是坐视不管...你得说，够了。”
金价在过去一周暴跌至1月9日以来最低位，在每盎司1,225.30触底反弹。
虽然金价弹离2013年低位，但高点却一路下移，技术分析师表示，这是典型的空头格局。他们表示，金价近来突破去年中以来形成的三角型态，表明未来将会进一步走疲。
如果金价真的跌破1,200-1,150之间的各个支撑位，可能就会创下2013年第二季以来的最大跌幅。当时金价在跌破长期支撑位1,525美元后，短短两日就挫跌200美元。
“这确实是很大的事件风险，”Redtower资产管理公司董事长Gerry Celaya表示。“你可能见到金价跌破1,180，接下来一天左右就跌到1,100美元以下。情况可能类似2013年，大家都见到金价在1,500美元上方区间游走，骤然之间我们就跌破了。”
**势如破竹**
目前，金价正在收复最近一周的部分失地，调头向上并指向每盎司1,240美元区域。但这波涨势可能是暂时的。
德国商业银行分析师Axel Rudolph表示，“短期而言，未来几天金价将略有反弹，之后会再度下跌。年底之前，金价或将指向1,190-1,180美元区域...然后可能冲破这一区间。”
他说，“根据反弹时间的长短，我们可以预测出何时会达到(下一目标)，也许在2015年第一季度末之前，金价将达到1,000美元的水平。”
如果金价真的跌向这一价位，也就是五年最低水平，那么黄金多头的决心将受到考验。这些看多黄金的投资者原本希望，今年金价止步不前是为一轮反弹走势做准备。
金融危机初期之后买入黄金的投资者，可能会眼见他们的投资慢慢跌到水下。但如果他们选择现在卖出的话，那么就将错失潜在的反弹机会。
Rudolph相信，从图表的角度看，金价在试探1,000美元水准之后将重新站稳脚跟。但对很多黄金投资者而言，这种程度的回落可能会导致信心再次受损，毕竟去年金价就暴跌了28%。
黄金上市交易基金的持有量，比金价涨破每盎司1,000美元时多了284吨。一旦金价跌破这一水平，持有仓位高出这一水平将无利可图。黄金上市交易基金是一种颇受欢迎的投资工具，发行以实物黄金支持的证券。
技术分析师预计，金价未来几个月将试探每盎司1,180美元，明年年初可能再次跌至1,000美元。正如去年所见，跌破关键技术支撑位之后，金价波动可能会加剧。
Celaya说，“一旦跌破1,180美元，可能四周之内就会跌向1,000美元。”
“一旦打破这种格局，通常来说动力会很快积聚，可以说是一路势如破竹。”(完)
(编译 戴素婷/王颖；审校 龚芳)
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