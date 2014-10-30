黄金和白银大跌 因美国GDP数据强劲和预计美联储提早加息

路透纽约/伦敦10月30日 - 黄金价格周四下跌1%，至每盎司1,200美元，白银挫跌至逾四年半最低，因美国第三季经济增长强劲，以及担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间将早于之前的预期。

美国贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑该国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。

在美联储周三宣布结束购债，且表示对美国经济成长有信心后，黄金的后续卖盘在周四持续。

分析师说，预计美联储升息将早于之前的预期，推动美元进一步走强，可能加大金价的压力。

“我们的感觉是，随着实质利率上升且美元走强，金价不可避免地将进一步调整。我们感觉是，金价将跌穿那些低位，”德意志银行商品研究部主管Michael Lewis说。

现货金XAU=盘中跌至每盎司1,195.70美元的三周低位，1916 GMT，下挫1.1%，报每盎司1,198.70美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ4收跌26.30美元，报每盎司1,198.60美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能高于30日均值。

目前美国利率期货显示，明年9月升息的机率超过50%，之前显示将在明年10月升息。

这削弱了投资者对黄金的兴致。

美元走强和数据显示德国和西班牙物价压力疲弱也拉低贵金属价格。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)称，周三其黄金持仓量减少1.2吨，至742.40吨，为六年低位。

现货银XAG=周四劲跌3.7%，报每盎司16.41美元，稍早跌至16.30美元，为2010年3月来最低水平。

COMEX期权场内交易员Jonathan Jossen表示，铜价大跌令投资者卖出白银，且白银跌穿16.80美元附近的重要支撑位，接近本月稍早触及的近期低位后有技术性卖出。

现货铂金XPT=下跌1.2%，报每盎司1,239美元。现货钯金XPD=下滑1.6%，报每盎司777.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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