金价走低 因油价重挫和美国经济前景亮丽

路透纽约/伦敦11月13日 - 金价周四走低，因油价再度重挫，以及美国就业数据不断改善，削弱了黄金作为对冲工具的吸引力，另外，黄金上市交易基金的黄金持仓量减少，暗示金价后市可能进一步走低。

油价今日重挫近4%，重压金价，因美国政府数据显示，最近一周美国原油期货交割地库欣的原油库存急增。

美国离职率攀升，以及初请失业金人口仍接近14年低位，暗示美国就业市场正在逐步全面复苏，这削弱了黄金作为对冲经济不确定性工具的吸引力。

自10月31日以来的持续抛售导致金价跌穿关键技术位1,180美元，触及四年半低位1,131.85美元，引发对价格敏感买家的实货需求。

“尽管黄金上市交易基金的黄金持仓量持续减少，但实货买家对金价走低作出正面响应，”汇丰的首席金属分析师James Steel表示。

不过，黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少，暗示金价可能进一步走低，Steel说。

1938 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,159.59美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4跑赢现货金，收涨2.40美元，报每盎司1,161.50美元。

美元兑欧元周四回落0.3%，因纽约联储总裁杜德利称，过早收紧政策可能损及美国经济复苏。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量周三减少1.8吨，至722.67吨，连续第七日减少。

交易商称，中国隔夜实货黄金买盘为金市提供一定的支撑。

不过，全球黄金协会周四发布的报告称，中国黄金需求第三季大幅减少，黄金珠宝需求骤降39%，金条和金币购买量下降30%。这导致全球黄金需求减少2%。

现货银XAG=回落0.5%，报每盎司15.55美元。现货铂金XPT=跌0.8%，报每盎司1,187.70美元。现货钯金XPD=跌1%，报每盎司763.98美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。