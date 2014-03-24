金价下挫2% 因基金卖盘和美国升息忧虑

* 美国升息前景引发对黄金的获利了结

* 银行分析师下调金价预估压制升势动能

* 钯金触及两年半高位，追随金价

路透纽约/伦敦3月24日 -黄金价格周一大跌约2%，为近两个月最大单日跌幅，因对冲基金担心美国升息前景，抛售黄金，金价可能从上周触及的六个月高位进一步回撤。

金价跌至1,300美元附近的一个月低点，外围市场大致没有受到金市下挫的影响。分析师表示，法国兴业银行(SocieteGenerale)(SOGN.PA)等行近期对金价将大跌之1,200美元下方的预估也促使机构投资人抛售黄金。

上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦表示，美联储可能在今年秋季结束购债，并可能在之后的六个月左右开始升息。之后金市投资人的信心转弱。

在1857GMT，现货金大跌1.9%，报每盎司1,308.70美元，为1月30日来最大单日跌幅。盘中下挫至2月14日来最低的1,307.54美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金收挫24.80美元，报每盎司1,311.20美元。路透初步数据显示，成交量较30天均值多约35%。

现货银跌1.6%，报每盎司19.93美元，受金价跌势拖累。

铂金系金属中，钯金升至两年半高位，因南非罢工，乌克兰紧张局势以及约翰内斯堡推出两个钯金支持上市交易基金(ETF)，这些都带来供应忧虑。

现货钯金升至2011年8月来最高的799.50美元，尾盘小涨0.2%，报790.90美元。

现货铂金跌0.5%，报1,424.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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