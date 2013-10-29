美元上涨令金价下跌 静待美联储声明

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 美国公布零售销售数据后美元指数升0.5%
* 实货需求疲弱，上海黄金价格贴水
路透纽约/伦敦10月29日 -金价周二从上日触及的五周高位回落，因美元上涨和令人鼓舞的美国消费者支出数据促使投资人在美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布政策决定前锁定获利。
金价下滑，此前一衡量美国消费者支出的指标9月上升，但汽车销售下降直指经济成长迟滞。
美联储今日开始为期两日的政策会议，市场广泛预期美联储在周三政策声明中将维持每月850亿美元购债规模不变。
许多分析师称，美联储可能将缩减购债推迟至明年3月。
1840 GMT，现货金跌0.5美元，报每盎司1,344.89美元。
美国12月期金收跌6.70美元，报每盎司1,345.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约15%。
实货需求可能受创，因有迹象显示亚洲投资人和珠宝商买盘放缓。
交易商表示，周二中国黄金价格收盘低于全球黄金价格，为今年来首次，因担忧中国收紧信贷，促使投资人卖出黄金换取现金。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周一的黄金持仓量持平在872.02吨，上周五减少4.5吨。
其他贵金属方面，现货银下跌0.10美元，报每盎司22.46美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,454.50美元。
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。