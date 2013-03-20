金价在美联储政策声明公布后下跌 但欧元上涨提供支撑

* 美联储表示继续执行购债计划并维持低利率

* 美联储将首次升息时间预估从2013年推迟到2015年

* 美联储公布声明后，欧元兑美元上涨

* SPDR黄金持有量自2月初以来首次流入

* 市场关注：美国将于周四公布一周初请失业金人数

路透纽约3月20日 - 金价周三放量微跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布最新政策声明，重申宽松货币政策立场，并将首次升息时间预期推后了两年，但欧元涨势为金价提供了支撑。

最新声明显示，美联储将维持大规模购债以刺激美国经济的计划，尽管数据显示美国经济成长有所改善。但决策者将监测政策带来的风险以及降低失业率的进展。

尽管政策声明公布后金价下跌，但大致维持在窄幅交投区间，因欧元走强而得到支撑。

“对我来说，这一声明对黄金的影响为中性，”汇丰首席商品分析师James Steel称。

1941GMT时，现货金报1,606美元左右，当日跌0.42%。美国4月期金下跌0.36%，报1,605.50美元，结算价报1,607.50美元。

金价从前一交易日触及的三周高位回落，反映一些投资者乐观认为塞浦路斯危机可能不会进一步在欧元区蔓延。

在塞浦路斯议会拒绝欧盟救助条件后，该国领导人仍在努力避免陷入金融崩溃，投资者等待替代解决方案的出炉，市场仍保持冷静。

欧元兑美元从四个月低位反弹，因对塞浦路斯将出现金融崩溃的忧虑缓解，该国请求俄罗斯提供新贷款。

在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后，美联储主席贝南克举行了记者会，但金价对其言论没有作出反应。

贝南克称，“只有在就业市场情况出现明显改善时，才会调整资产购买规模。”

美联储并表示，将维持低利率的计划从之前的至2013年推迟至2015年。

当被问及贝南克的讲话是否影响金价时，Heraeus Precious Metals Management的贵金属交易商David Lee称，“我确实认为没有影响，人们仍在消化他的讲话。”

“你需要更多的数据点，我认为这正是贝南克的意思。所以还是让我们看看明天的一周初请失业金数据吧。”

由于美联储重点关注美国就业情况，Lee称长线黄金买家可能将观望周四出炉的一周初请失业金数据是否持续好转，然后才会买入黄金。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的黄金持有量周二上升2.708吨，至1,222.162吨，这是2月初以来首次单日持有量上升。

**实货买盘迟滞**

过去七个交易日内有六天现货金价上涨，这打压了亚洲实货市场的需求，亚洲买盘较本月稍早放缓。

投资者等待，如果塞浦路斯情势缓和，金价将下跌。

现货银跌0.4%至28.75美元。现货铂金涨1.4%报1,574.99美元。现货钯金劲扬3%，报754.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1607.50 -3.80 -0.2 1599.60 1613.90 118,247

COMEX白银期货 28.817 -0.026 -0.1 28.400 28.985 24,053

COMEX铂金期货 1582.50 27.10 1.7 1554.80 1583.00 15,286

COMEX钯金期货 758.20 23.00 3.1 734.00 764.50 5,757

现货金 1605.84 -6.95 -0.4 1603.95 1614.60

现货银 28.750 -0.120 -0.4 28.650 29.000

现货铂金 1574.99 21.49 1.4 1557.50 1580.50

现货钯金 754.97 21.97 3.0 736.50 761.50(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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