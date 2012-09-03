金价徘徊在五个月高点附近 寄望美联储推出刺激措施

路透新加坡9月3日电---金价周一在五个月高点附近徘徊,继美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席上周对经济做出黯淡评估後,市场对其祭出刺激措施的期望支撑金价.

0016GMT,现货金小跌0.3%至1,686.43,略低於上周五所及的五个月高点1,692.71.

美国期金几无变动,报1,689.

伯南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止8月28日当周,对冲基金和货币基金增持美国黄金期货和期权净多头仓位至逾五个月高位,因市场寄望有更多刺激措施出炉,刺激黄金升越长期持守的区间.

国家统计局和中国物流与采购联合会周六公布,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.2,低於7月的50.1,预示当局祭出更多政策举措提振经济成长的可能性上升.

周五公布的数据显示,欧元区8月通胀率上升幅度超过预期,这可能降低欧洲央行(ECB)在下周四的会议上降息的可能性.

现货铂金(白金)升0.4%,至每盎司1,535.49美元,上周跌0.8%.(完)

--编译 孙茉莉/肖群英;审校 张涛

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