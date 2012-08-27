金价触及四个半月高点 受美联储刺激措施的希望支撑

路透新加坡8月27日电---金价周一升至4月中以来最高水准,延续上周以来的强劲涨势,对於美国联邦储备委员会(美联储,FED)祭出进一步货币宽松的预期,提振市场人气.

美联储主席伯南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.宽松货币政策会吸引投资人买进黄金,来对冲宽松措施可能引起的通胀.

"对於美联储的行动有很强烈的预期,而上周突破技术位後,将会持续提振价格,"上海CIFCO期货的分析师Li Ning说,他指的是金价突破5月以来的1,532美元上方100美元波动区间.

投资者将密切关注本周稍晚将在杰克森霍尔举行的央行研讨会,以期从中寻找央行下一步举动的线索.

现货金涨至每盎司1,676.45美元,为逾四个月来最高,稍後回吐部分涨幅,并在0620GMT时报1,674.40美元.上周上涨3.4%.

美国期金上涨0.3%至1,677美元.

路透技术分析师王涛称,技术分析显示现货金日内可能升至1,693美元.

投机客在8月21日止当周增加美国黄金期货和期权多头部位,投资者亦涌入有实货支持的黄金ETF.

"关键是杰克森霍尔会议,"澳新银行资深大宗商品策略师Nick Trevethan说,"所有人都在期待贝南克增加且推出刺激计划的可能性以及意愿."

现货银触及近四个月来最高31.26美元,後回落至31.01美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1674.40 4.66 +0.28 7.07

现货银 31.01 0.24 +0.78 11.99

现货铂金 1545.99 4.09 +0.27 10.98

现货钯金 652.50 4.00 +0.62 0.00

COMEX 12月期金 1677.00 4.10 +0.25 7.03 14254

COMEX 9月期银 30.98 0.36 +1.17 10.98 11860

汇率

欧元/美元 1.2499

美元/日圆 78.72

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 王冠中/侯向明;审校 蔡美珍/田建华

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