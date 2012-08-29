金价持於逾四个月最高位附近 市场关注美联储动向

路透新加坡8月29日电---金价周三走坚,持於逾四个月高位附近,因市场寄望美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克在本周稍晚的讲话中宣布进一步刺激经济的举措.

伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔讲话时,可能不会透露推出新一轮购债行动的时机,但他的讲话有可能维持对美联储下月祭出某种行动的预期.

美联储曾承诺至少在2014年末之前维持利率在近零水准,以帮助经济略微复苏,但前几轮资产购买行动都已打压黄金的避险魅力.自2008年12月以来,美联储一直将利率维持在近零水准.

0614GMT,现货金上涨1.16美元至每盎司1,667.69美元,距离周一所创的四个半月高点1,676.45美元不远.

美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为60.6,为去年11月来最低,7月数值修正後为65.4.

现货银几无变动,报每盎司30.85美元.

澳新银行资深金属分析师Nick Trevethan称,"若杰克森霍尔会议没有释放市场寄望的信息,则我们预计近期的风险情绪会有逆转,黄金可能下探1,650美元的支撑,亦有可能试探1,630美元."

"在周末前,我们预计金银市场都不会有明确方向,现货银可能在30.00-31.40美元之间交投,现货金在1,650-1,676美元之间波动."

美国12月黄金期货上涨1.20美元,至每盎司1,670.90美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1667.69 1.16 +0.07 6.64

现货银 30.85 0.01 +0.03 11.41

现货铂金 1519.49 8.29 +0.55 9.08

现货钯金 633.60 -1.30 -0.20 -2.90

COMEX 12月期金 1670.90 1.20 +0.07 6.64 9397

COMEX 9月 期银 30.83 -0.05 -0.15 10.44 3624

汇率

欧元/美元 1.2561

美元/日圆 78.52

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/田建华;审校 隋芬/艾茂林/张明钧

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