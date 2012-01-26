全球金价升至六周高点

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透新加坡1月26日电---金价周四升至一个多月来最高,此前美国联邦储备委员会(FED,美联储)称至少在2014年底前不会升息,增添了黄金的避险魅力.
0036GMT,现货金持稳在每盎司1,709.19美元,此前曾触及12月中旬以来高点每盎司1,713.59.周三金价录得四个月来最大单日涨幅.
美国期金涨0.56%,报每盎司1,709.6美元.
美联储主席贝南克表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.
东京工业品交易所(TOCOM)期金亦跳涨,主力12月合约触及每克4,295日圆,取得去年10月以来最大单日涨幅.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。