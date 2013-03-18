金价触及两周半高位 塞浦路斯救助提议刺激避险买盘

* 塞浦路斯救助提议打压欧元和股市

* 一些交易员称升势可能快将告终

* 塞浦路斯议会将在周二就救助协议投票

路透纽约/伦敦3月18日 - 金价周一触及2月底来最高，因塞浦路斯救助方案动摇了对欧元区的信心，一些投资人在金市避险。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。

现货金一度升1.2%，触及每盎司1,610.81美元的2月27日来最高，1802 GMT时，现货金升0.80%，报每盎司1,604.64美元。

美国4月期金也触及两周半高位1,610.40美元，结算价报1,604美元，升0.75%。

分析师仍保持谨慎，因救助协议的细节尚未公布，市场在等待周二塞浦路斯议会对措施的投票，且担心欧元区其他国家的储户可能面临征税。

一些交易员表示，市场升势可能很快耗尽动能，除非有迹象显示危机从塞浦路斯蔓延至欧元区更广泛地区。

市场关注的下一宏观经济事件是美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，预计将为市场提供美联储对积极刺激货币政策态度的线索。分析师预计美联储将在今年余下时间维持购买债券，以扶助仍脆弱的经济复苏。

现货白银升0.84%，报每盎司28.91美元。

现货铂金跌0.74%，报每盎司1,576.24美元。现货钯金跌1.04%，报每盎司760.00美元。(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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