金价上升1%至近四个月高位

英镑贬值提高出口竞争力 但企业因退欧削减投资计划--CBI
路透伦敦4月24日 - 周一公布的一项调查结果显示，由于英镑在英国退欧公投后贬值，英国制造业在2017年初的出口订单情况为六年来最好，但同时他们也在削减投资计划。
* 金价上涨，因标普500指数触及纪录高位
* 中国房价升势放缓，美国数据疲弱，提振黄金
* SPDR Gold Trust黄金持仓量小幅增加
路透纽约/伦敦2月24日 -金价周一上升至近四个月高位，延续上周涨势，因投资人对美国经济复苏步伐和中国经济增长愈发紧张。
中国数据显示1月房价升速在14个月来首次放缓，且此前美国公布的制造业和就业开乏善可陈，助燃对全球两大经济体体质的忧虑。
在乌克兰要求紧急国际援助，以阻止经济“陷入深渊”后，金价受到提振。此前俄罗斯支持的乌克兰前总统亚努科维奇下台，为乌克兰和俄罗斯的援助交易蒙上阴霾。
黄金在政治和经济动荡时通常被视为避险资产。
“乌克兰情势和原油上涨扶助黄金攀升，”Alliance Financial LLC贵金属交易交易部主管Frank McGhee说。
“但是，除了上周一些亚洲需求外，我没有看到大量买盘，”McGhee说，“我认为市场迟早将会修正。”
1908 GMT，现货金升1%，报1,336.74美元，稍早触及10月31日来最高的1,338.60美元。
COMEX-4月期金涨14.40美元，结算价报每盎司1,338美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares周五的黄金持仓量较周四增加0.3%。
其他贵金属方面，现货银盘中触及10月31日来最高的22.16美元，升0.9%，报每盎司22.01美元。现货铂金上涨1%，报每盎司1,434.80美元。现货钯金升0.2%，报每盎司739.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1338.00 14.40 1.1 1318.70 1339.20 117,007
COMEX白银期货 22.051 0.269 1.2 21.520 22.180 69,214
COMEX铂金期货 1441.40 13.50 0.9 1420.20 1443.50 8,564
COMEX钯金期货 743.05 3.05 0.4 733.65 743.25 6,962
现货金 1336.74 13.73 1.0 1319.48 1338.6
现货银 22.010 0.200 0.9 21.560 22.160
现货铂金 1434.80 14.60 1.0 1423.75 1441.50
现货钯金 739.75 1.50 0.2 738.00 743.00(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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