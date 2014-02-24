金价上升1%至近四个月高位

英镑贬值提高出口竞争力 但企业因退欧削减投资计划--CBI

路透伦敦4月24日 - 周一公布的一项调查结果显示，由于英镑在英国退欧公投后贬值，英国制造业在2017年初的出口订单情况为六年来最好，但同时他们也在削减投资计划。