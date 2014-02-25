黄金触及四个月高位 因美国经济数据令人失望

* 金价上涨，因标普500指数在周一创纪录高位后小升

* 美国房价升势失去动能，消费者信心下降

路透纽约/伦敦2月25日 -金价周二升至四个月高位，延续涨势至第四日，此前令人失望的美国消费者信心数据和房价升幅乏善可陈，燃点对美国经济复苏步伐的忧虑。

12月标普/Case-Shiller房价指数升幅放缓凸显楼市复苏失去动能，且另一报告显示2月消费者信心下降。

金价扭转今年稍早和股市走势相反的密切关联。

周二，美股标普500指数.SPX几无变动，周一盘中创下纪录高位。

现货金触及10月31日来最高的1,343.20美元，1853GMT，现货金升0.4%，报1,341.98美元。

COMEX-4月期金涨4.50美元，结算价报每盎司1,342.50美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将低于30日均值。

投资人也关注周四美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策的半年度作证。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares周一的黄金持仓量较周五的798.31吨增加0.41%，至801.61吨。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%，报每盎司21.94美元。现货铂金上涨0.4%，报每盎司1,436.75美元。现货钯金跌0.8%，报每盎司732美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌

COMEX黄金期货 1342.50 4.50 0.3% -19.9%

COMEX白银期货 21.955 -0.001 -0.4% -27.4%

COMEX铂金期货 1441.90 0.50 0.0% -6.3%

COMEX钯金期货 734.55 -8.50 -1.1% 4.4%

现货金 1341.98 5.38 0.4% -19.9%

现货银 21.94 -0.02 -0.1% -27.6%

现货铂金 1436.75 5.35 0.4% -6.5%

现货钯金 732.00 -6.00 -0.8% 4.3%(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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