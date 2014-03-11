金价上涨 因担心乌克兰危机和中国经济放缓

* 美股下挫，因乌克兰紧张局势加剧

* 中国出口数据疲弱助燃经济忧虑，提振金价

* SPDR ETF持金量增加7.5吨

* 关注周三美国联邦预算

路透纽约/伦敦3月11日 - 金价周二上涨，因投资人担心中国经济活动放缓以及乌克兰危机升级，黄金需求获得提升。

乌克兰紧张局势继续升温，外交努力仍没有突破。欧盟政府表示正考虑对俄罗斯实施制裁，如果俄罗斯未能对平息危机的措施做出积极的回应。

乌克兰危机影响了风险意愿，令美股承压，也提振了黄金需求。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。数据也扶助金价攀升。

不过分析师警告如果地缘政治紧张局势缓和以及美国经济复苏，金价可能下跌。

1835 GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,346.70美元，稍早触及1,352.50美元的四个月高位。

美国COMEX-4月期金收涨5.20美元，报每盎司1,346.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加7.5吨，为2月13日来持仓量最大增幅。

其他贵金属方面，现货银升0.1%，报每盎司20.82美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,457.80美元。现货钯金挫0.9%，报每盎司765.90美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1346.70 5.20 0.4 1337.80 1353.00 140,923

COMEX白银期货 20.784 -0.095 -0.5 20.790 21.260 69

COMEX铂金期货 1464.60 -12.60 -0.9 1455.00 1485.70 13,223

COMEX钯金期货 770.30 -6.35 -0.8 769.85 778.25 1

现货金 1348.17 9.63 0.7 1338.10 1352.50

现货银 20.820 0.020 0.1 20.670 21.290

现货铂金 1457.80 -15.70 -1.1 1455.50 1482.00

现货钯金 765.90 -7.10 -0.9 765.00 777.50(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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