金价走高 因美联储会议记录缓解升息忧虑

* 金价上扬，因美元兑欧元跌至两周低位

* 美联储会议记录显示，会上决策者并未讨论利率问题

* 全球最大的黄金上市交易基金的黄金持仓量再度减少

路透纽约/伦敦4月9日 -金价周三上扬，受助于美元走软，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的最新会议记录缓解了联储将在今年晚些时候结束大规模货币刺激计划后不久升息的忧虑。

美联储主席叶伦3月19日表示，联储可能在今秋结束购债计划，并可能在约六个月后升息。金价受压走低。

美联储周三公布的3月会议记录显示，决策者均希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。会议记录显示，会上并未讨论“在相当长时间内”保持近零利率的问题，这与美联储在会后发布的声明不相符。

“尽管很多人担心美联储可能较预期提前升息，但会议记录显示，美联储并未确定升息时间表，这是金价上扬的原因所在，”经纪公司Newedge的贵金属交易员Thomas Capalbo表示。

1837 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,312.26美元。

美国COMEX-6月期金收跌3.20美元，报每盎司1,305.90美元，根据路透数据，成交量较30日均值低约35%。

美联储会议记录公布后美元兑欧元跌至两周低位也扶助提振金价。

交易商称，近期美国经济状况改善，加之地缘政治紧张局势缓解，削弱了黄金作为对冲风险工具的吸引力。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二减少2.7吨，至806.48吨。

其他贵金属方面，现货银跌0.4%，报每盎司19.92美元。现货铂金上扬0.4%，报每盎司1,439.49美元。现货钯金攀升0.4 %，报每盎司772.57美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1305.90 -3.20 -0.2 1301.10 1315.50 113,944

COMEX白银期货 19.770 -0.287 -1.4 19.600 20.095 55,985

COMEX铂金期货 1438.90 -2.80 -0.2 1435.30 1447.40 4,528

COMEX钯金期货 782.55 6.70 0.9 774.00 784.20 2,168

现货金 1312.26 4.04 0.3 1301.20 1314.80

现货银 19.920 -0.070 -0.4 19.630 20.080

现货铂金 1439.49 5.69 0.4 1436.50 1444.50

现货钯金 772.57 3.07 0.4 775.00 782.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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