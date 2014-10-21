金价触及六周高位 因中国成长忧虑和商品价格上扬

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约/伦敦10月21日 - 金价周二升至每盎司1,250美元以上的六周高位，受助于商品市场普涨，以及担心中国经济增长放缓。
不过，分析师表示，黄金支持上市交易基金的黄金持仓量骤降，以及缺乏亚洲实货买盘，反映金价前景疲弱。
尽管数据显示美国9月成屋销售急升至一年高位后，美元和美股上扬，但金价依然攀升。
中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，为2009年首季以来最慢增速，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。
整体黄金市场人气仍然谨慎。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周一减少1.18%，至751.97吨，百分比降幅为一年来最大。
“鉴于市场有许多风险，我们对ETF的黄金持仓量大幅减少感到意外，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。
现货金XAU=触及9月10日来最高的1,255.20美元。1840 GMT，现货金上涨0.3%，报1,249.86美元。
金价现在升穿了50日移动均线切入位1,248美元，为8月15日来首次。
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ4收涨7美元，报每盎司1,251.70美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。
商品市场普遍上涨，由铜和原油领升，这也支撑黄金和铂金系金属（PGM）。
美元兑欧元上涨0.6%，之前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
分析师表示，亚洲市场正值一年中需求最强劲的时候，但金市表现不及往年。
印度庆祝印度教节日，排灯节在周二和周三，是印度人购买黄金的高峰期。印度是全球第二大黄金购买国。
Weinberg表示，金价要持续反弹，必须得到亚洲黄金需求增长支持。
现货银XAG=上涨0.6%，报每盎司17.48美元。现货铂金XPT=涨1.2%，报每盎司1,273.70美元，现货钯金XPD=升1.4%，报每盎司770.60美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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