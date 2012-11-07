黄金收高但脱离盘中高位 关注美国大选後的财政危机

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 美国股市和油价大跌构成拖累
* 关注焦点转向解决美国的"财政悬崖"
* 稍早受奥巴马胜出和更多经济刺激憧憬提振上涨,但涨势在尾盘消退
路透伦敦11月7日电---金价周三削减涨幅,略微收高,此前股市和原油价格下挫拖累黄金脱离高位,因在总统奥巴马赢得连任後,投资者关注正一步步迫近的美国财政危机.
今天稍早金价一度上涨约1%,因奥巴马胜出引发市场臆测,这位民主党人在白宫的第二个四年任期将延续美国联邦储备委员会(美联储,FED)的宽松货币政策.
黄金涨势在尾盘消退,因美国股市跌势加剧市场对"财政悬崖"的担忧,到2012年底高达6,000亿美元的增税和削减开支措施将自动生效,这恐将严重损及美国经济.
"总统奥巴马赢得连任意味着市场的关注焦点将回到财政财政悬崖,美国政策的不确定性可能推动金价向任何一个方向发展,"基金公司DoubleLine Capital LP的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说,该公司管理的资产规模逾450亿美元.
对美国财政危机引发的通缩因素的担忧可能打压黄金.但2011年美国财政状况相关的巨大经济变数曾刺激避险需求,并将黄金推升至纪录高位.
截止2051GMT,现货金小涨0.2%,报每盎司1,719.51美元,盘中触及1,703.80美元的日内低位,较稍早高位1,731.40美元低了大约30美元.
美国12月黄金期货结算价跌1美元,报每盎司1,714美元.
初步数据显示,成交量高达270,000口,较250日均值高出53%,收盘时,成交量有望创近两个月最高.
**关注财政危机**
美国国会两党分治可能导致旨在避免财政危机的谈判陷入混乱,而财政危机恐怕会拖累美国经济深陷衰退.
黄金受创,受累于经济忧虑引发的外部市场平仓压力.标准普尔500指数.SPX挫跌逾2%至1,400点下方,为逾两个月来首见,美国原油期货暴跌4.5%.
Baring Asset Management基金经理Andrew Cole说,"我认为一旦投资者不知道政策将何去何从,他们将不愿持有美国股票和债券."
但他认为,最终投资者风险承受力将有所恢复,黄金将走低.
其他贵金属也追随金融市场的整体走势,扭转稍早涨势而下跌.
现货银下滑0.3%,至每盎司31.87美元;现货铂金(白金)跌0.6%,至每盎司1,540.24美元;现货钯金下跌0.7%,报每盎司609.50美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1714.00 -1.00 -0.1 1703.00 1733.00 240,468
COMEX白银期货 31.661 -0.373 -1.2 31.215 32.420 62,619
COMEX铂金期货 1539.50 -18.80 -1.2 1534.50 1569.90 10,515
COMEX钯金期货 610.35 -9.80 -1.6 602.60 625.15 4,195
现货金 1719.51 4.17 0.2 1703.80 1731.40
现货银 31.870 -0.080 -0.3 31.250 32.400
现货铂金 1540.24 -9.75 -0.6 1537.25 1564.25
现货钯金 609.50 -4.10 -0.7 606.02 622.50 (完)
--编译 肖群英;审校 母红
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