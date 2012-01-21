俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 金价收高,因预计希腊将与债权人达成一致
* 黄金创下三周连涨
* 白银上涨4%
* 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始召开会议
路透纽约/伦敦1月20日电---金价周五温和收高,但较白银4%的涨幅相形见绌,投资者乐观看待技术图形,而且预计希腊很快将与民间债权人达成协议.
尽管欧元和其他商品下跌,但金价仍上涨,此前银行业高层人士告诉路透,希腊接近与民间债权人达成协议,这可能将阻止希腊陷入债务违约.
这是金价连续第三周上涨,尽管今年迄今金价累计涨6%,但分析师称,在12月金价短暂进入熊市区域後,投资者对黄金目前仍持谨慎态度.
"对希腊可能达成债务协议的预期当然使市场云开雾散,"期货经纪机构Vision Financial Markets金属交易主管David Meger称.
"黄金和白银均出现技术性突破,暗示市场上现货需求旺盛,"他称.
1940GMT时,现货金涨0.3%,报每盎司1,662美元.
美国2月黄金期货结算价收高9.50美元,报每盎司1,664美元.成交量连续第二个交易日低於30日均值,与近期交投热络的趋势相反.
**白银涨势更强**
现货银收高3.7%,报每盎司31.67美元,为连续第三周上涨.
Meger称,在纽约商品期货交易所(COMEX)-3月白银期货突破30.50美元的强大阻力後,技术性买盘加剧.
这位交易主管表示,受散户低吸买盘带动,最近几周现货白银需求上升.
现货铂金(白金)涨0.8%,报1,527.49美元,现货钯金跌0.7%,报669.78美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量 COMEX 2月黄金期货 1664.00 9.50 0.6 1645.20 1666.80 112,304 COMEX 3月白银期货 31.675 1.166 3.8 30.280 31.900 36,994 COMEX 4月铂金期货 1532.30 14.30 0.9 1506.50 1538.00 6,722 COMEX 3月钯金期货 675.70 -2.70 -0.4 663.90 679.50 3,150
现货金 1662.00 5.21 0.3 1645.55 1666.16 现货银 31.670 1.120 3.7 30.320 31.900 现货铂金 1527.49 12.09 0.8 1506.00 1532.00 现货钯金 669.78 -4.69 -0.7 666.00 676.22
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
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