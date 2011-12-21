金价回吐涨幅 受欧元兑美元下跌拖累

* 欧元和股市下挫,此前ECB举措未能令投资者信服

* 临近年底投资者料仍将谨慎

路透纽约/伦敦12月21日电---金价周三收低,追随欧元兑美元跌势,此前欧洲央行(ECB)首次向银行提供三年期贷款的举措并未使投资者相信,该计划将在解决欧债问题方面发挥较大作用.

现货金回吐早盘涨幅,1953GMT报每盎司1,611.79美元,远离稍早所及高位每盎司1,641.50美元,且低於昨日收位每盎司1,614.79美元.金价今年迄今仍累计上涨逾13%.

美国指标2月期金收跌4.00美元,报每盎司1,613.60美元.

欧系银行在ECB首次提供三年期融资操作中获得4,890亿欧元贷款的消息,起初提振了人们对信贷紧缩可能不会出现的希望.

金价最初上扬,因该消息提振股市和欧元.不过提振效果为期短暂,金价、股市和欧元稍後均下跌,因市场人士认为,本周稍早因ECB提供贷款预期所引发的涨势有些过度.

"黄金可能与其它金属一样被视为风险资产,受到美元/欧元汇率左右,"花旗分析师David Wilson称.

"宏观经济依然脆弱.欧洲明年料将陷入衰退,美国将温和成长,中国经济(正在)放缓.这仍将有利於黄金......但目前而言,黄金被视为风险资产,而非对冲风险的资产."

虽然金价早盘升破其200日移动均线,但之後回落,并连续第六天收在其下.

Merlin Securities首席市场策略师Rick Bensignor称,虽然金价上周明显突破200日移动均线,但这只是一个信号,而且不是黄金唯一的方向指引.

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**需求疲软**

驻孟买的交易员称,全球最大的黄金消费国--印度的黄金实货需求疲软.金价自上周所及的11周低位反弹削弱买家兴趣.

其他贵金属方面,现货银下跌约1.2%,报每盎司29.36美元.黄金/白银价格比率接近55,本周曾触及2010年11月以来最高水准.

现货铂金(白金)报每盎司1,424.25美元,低於周二尾盘的每盎司1,426.49美元.现货钯金涨至每盎司630.97美元,周二尾盘报每盎司624.47美元.(完)

--编译 许娜;审校 张荻

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