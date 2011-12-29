金价下跌 逼近熊市区域

* 年底基金结清头寸和欧元令金价承压

* 黄金自纪录高位一路下滑,接近跌入熊市区域

* 技术性空头回补提振价格

* 白银一度逼近13个月低位

路透纽约12月29日电---黄金价格周四连续第四个交易日下跌,且触及近六个月最低,因年底基金结清头寸,稍早黄金受欧元下跌拖累并接近熊市边缘.

不过,黄金仍勉力远离低位,此前投资者买回空头押注、欧元反弹且标准普尔500指数上扬.白银亦反弹1%并带动工业金属上涨,上日银价下挫逾5%.

"这是技术性空头回补带动的上涨.不过我不知道後面是否还有较多的跟进买盘," Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee在论及黄金自日内低位反弹时表示.

1945GMT,现货金下跌0.6%,报每盎司1,545.80美元.稍早曾触及1,521.94美元,为7月6日迄今最低.

黄金自9月6日创下1,920.30美元的纪录高点後,一度下跌逾20%.

黄金在2011年仍有可能录得9%的涨幅,为商品系中表现最好的资产之一,排名仅位於能源和牲畜期货之後.

美国2月黄金期货下跌23.20美元,报每盎司1,540.90美元.成交量有望成为过去三周最高.

对冲基金需筹措现金以满足年底客户赎回需求,亦触发黄金下跌.

"未来的主要问题是,美元持续强劲."Adrian Day Asset Management主席Adrian Day称.

黄金价格近期与欧元走势一致,後者跌破1.29美元,为15个月来首次,因投资人担心欧债危机明年料恶化.

欧元稍晚时回补跌势,兑美元持平.

**流动性短缺**

欧债危机萦绕不去,令投资者抛售黄金等一向被视作安全的资产.

黄金本月跌幅有可能达到12%,为2008年10月以来的最大跌幅,当时金融危机重创大部分金融市场.

现货银上扬1.3%,报每盎司27.40美元,并自盘中低位26.19美元大幅上扬,後者距离13个月低点不远.

铂金(白金)系金属追随黄金走势下跌.铂金下跌1.1%,报每盎司1,367.24美元.钯金亦跌1.1%,报每盎司627.34美元. (完)

--编译 洪曦;审校 母红

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