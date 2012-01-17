2012年末/2013年初金价料在2,000美元上方触顶--GFMS

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
* 上半年平均现货价料为每盎司1,640美元
* 上半年中国可能超越印度成为最大黄金消费国
路透伦敦1月17日电---金属顾问公司汤森路透GFMS指出,金价的10年升势已经接近尾声,预估金价在2012年10月到2013年3月期间将在每盎司2,000美元上方的天价触顶.
现货金价由2001年时每盎司近250美元的低点攀升,2011年9月时达到1,920美元以上的高位.
GFMS指出,金价可望在2012年第四季或2013年第一季超越这个高位纪录,有可能突破2,000美元大关.
GFMS指出,多项因素的综合效应,将确保黄金获得足够的投资人及官方机构需求,协助站上更高价位.
"几乎所有货币的长期价值仍然存在严重疑虑,美元也在其中,美元获得青睐纯粹只是被视为'比较不烂'的选择,特别是在欧元区解体的疑虑之下."
但未来几年金融大环境正常化,可能会使金价失去一些助力.
GFMS指出,金市的10年多头行情正在接近最後阶段,一旦宏观背景有变,黄金投资降温--很可能就在明年--则金价将展开长期回落.
GFMS预测,上半年金价平均将达1,640美元,接近目前水准.美元走升及避险气氛升高,短线可能抑制价格涨势.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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