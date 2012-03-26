金价升1.5% 因对美国宽松政策的冀望重燃

* 伯南克和葛罗斯的讲话被解读为支持QE预期

* 周二期权合约到期前,有期权相关的买盘

* 货币经理及投机者连续第三周降低黄金净多头头寸

路透纽约/伦敦3月26日电---黄金周一交投放量,升约1.5%,录得一个月来最大单日升幅,因投资人重新冀望美国将出台更多量化宽松政策(QE),这燃点了对黄金的买需.投资人将黄金视为长期通胀及经济不确定性的对冲工具.

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克表示,美国经济需要更快速成长以拉低失业率,而知名的太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯表示,美联储会在4月暗示将推出第三轮公债购买计划,这些消息令股市上涨,金市跟随升势.

交易商说,随着金价在周二COMEX-3月期权到期前升向1,700美元,和期权相关的买盘也扶助金价.

金价亦录得自1月底来最大的两天连涨,当时美联储首次表示,预计将在2014年底前保持近零利率.

"一些人仍然怀疑QE3是否仍能推动市场,或是市场已经将消化了所有因素," DoubleLine Capital的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说,该公司管理300亿美元资产.

1817GMT,现货金升1.4%,报每盎司1,685.16美元,盘中触及1,687.90美元的两周高位.

美国4月期金结算价升23.20美元,至1,685.60美元,路透初步数据显示,成交量较其30天均值高出25%.

现货银上扬1.7 %,报每盎司32.76美元.

周一美国股市上扬1%,美元下跌,此前伯南克发表讲话及投资人风险意愿抬头也支持金价.

周日太平洋投资管理公司首席投资长葛罗斯在社交平台Twitter称,"美联储很可能在4月会议上暗示将实施QE3".

金价短暂升至重要的技术支持位200天移动均线的上方,交易商说,未来几个交易日金价守在该水准上方至为关键.

尽管周一上涨,但基金及机构投资人似乎对黄金交易失去兴致.

周五美国商品期货交易委员会的数据显示,货币基金经理在黄金期货及期权的多头押注连续第三周下降,至约两个月来的最低水平.

现货铂金(白金)升1.3%,至每盎司1,640.74美元.现货钯金升1.6%,报664.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1685.60 23.20 1.4 1655.10 1687.80 166,776

5月白银 32.75 0.478 1.5 32.020 32.890 28,433

4月铂金 1646.70 18.80 1.2 1620.60 1649.30 8,791

6月钯金 668.75 8.85 1.3 658.00 674.75 3,393

现货金 1685.16 23.02 1.4 1656.17 1687.90

现货银 32.760 0.560 1.7 32.050 32.860

现货铂金 1640.74 20.76 1.3 1623.25 1646.25

现货钯金 664.22 10.72 1.6 660.00 671.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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