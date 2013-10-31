金价回落逾1% 受累于基金结清头寸和美元走强

* 现货银回落超过3%，铂金系金属价格走低

* 商品基金在月底和会计年度末的抛售重压金价

* 市场在美联储昨日公布政策声明后继续走软

路透纽约/伦敦10月31日 -金价和其他贵金属价格周四走低，受累于商品基金在月底前卖出以结清头寸，且在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布与预期一致的最新政策声明后，投资者继续卖出。

美元指数.DXY大涨也打压商品价格，之前公布的数据显示，美国10月中西部制造业活动增幅超过预期，一改近期数据显示经济成长疲软的局面。

Comex黄金期货场内交易员JonathanJossen表示，很多商品基金结清核心头寸，以为年底缴税筹措资金。10月31日是此类基金的会计年度的最后一日。

1719GMT，现货金下跌1.4%，报每盎司1,322.90美元。盘中金价触及一周低位1,318.79美元。

本月，金价仅回落0.2%，美国政府停运和债务上限之争引发的经济不确定性限制价格跌幅。

美国12月黄金期货下跌26.30美元，报每盎司1,323美元。

现货银表现稍逊，急跌3.5%，报每盎司21.85美元，可能录得逾一个月来最大单日跌幅。

亚洲，尤其是中国实货买盘缓慢也拖累金价。

交易商称，上海黄金交易所金条实货溢价基本消失殆尽，因担忧流动性紧缺。

现货铂金跌1.8%，报每盎司1,444美元。现货钯金回落1.2%，报每盎司733.97美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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