金价收盘基本持稳 成交清淡

* 在1,300美元附近买盘活跃，有部分回补空头

* 美联储决策者表示，不急于削减购债规模

* 在关键的排灯节期间，印度黄金需求不旺

路透纽约/伦敦11月4日 -金价周一收盘基本持稳，成交清淡，受助于美元走软，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表讲话，支持继续执行刺激举措，但美国关键就业报告公布前的谨慎情绪令金价承压。

交易商称，金价在10美元的区间内波动，成交远低于均值，因周一美国公布的重大经济数据不多。

金价盘初上扬，因圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储应只有当美国经济改善后才开始缩减资产购买规模，且只能缓慢地推进。而美联储理事鲍威尔称，无需急于开始缩减购债。

在周五美国公布10月非农就业报告前，部分投资者离场观望。数据将提供美联储是否会延长保持购债规模时间的线索。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管OleHansen表示，在稍早跌向1,300美元的技术支撑位后引发的新买盘和空头回补也扶助支撑金价。

1958 GMT，现货金小跌0.1%，报每盎司1,313.76美元，上周回落近3%。

美国12月期金收涨1.50美元，报每盎司1,314.70美元。

根据路透初步数据，成交量不到80,000口，较30日均值低约45%，可能为年内最低成交量之一。

上周五全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量减少5.7吨，降幅为10月21日以来最大。

上周价格急跌并未使实货需求重燃，部分交易商称，金价可能不得不跌至1,300美元之下才能吸引更多买家。

在上周末黄金购买最为活跃的排灯节和屠妖节假日期间，印度的黄金需求不旺，许多人选择价格更低的白银，因黄金溢价高企，且印度国内市场黄金供应紧缺。

现货银跌1%，报每盎司21.61美元。现货铂金上扬0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金涨1%，报每盎司745.25美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1314.70 1.50 0.1 1310.80 1322.40 73,417

COMEX白银期货 21.700 -0.137 -0.6 21.610 21.935 21,012

COMEX铂金期货 1456.20 4.30 0.3 1447.70 1458.70 4,742

COMEX钯金期货 749.50 11.25 1.5 738.25 749.85 4,505

现货金 1313.76 -0.98 -0.1 1312.13 1321.85

现货银 21.610 -0.220 -1.0 21.620 21.900

现货铂金 1450.25 6.55 0.5 1450.00 1454.50

现货钯金 745.25 7.46 1.0 741.77 747.25(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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