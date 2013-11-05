金价连跌第七日 因美元上涨及技术因素

* 金价回吐稍早涨幅

* 欧元走弱，令美元得益

* 市场静待欧洲央行政策决定及美国非农就业报告出炉

路透纽约/伦敦11月5日 -黄金价格周二连续第七日下跌，因美元上涨，技术性卖出，以及基金对黄金的兴致不高，这些因素合力令金价延续跌势。

金价在纽约市场早盘上升，但涨势很快消退，因美国数据显示10月服务业活动提速，之后美元上涨。

“金市仍未能守住涨势，反映市场大户对黄金缺乏兴致，难以推高金价，”LOGIC Advisors合作伙伴BillO'Neill说。

交易商说，在介于100日和50日移动均线切入位1,320和1,335美元间的的技术阻力位也限制金价上涨。

1926 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,310.76美元。

美国12月期金收低6.60美元，报每盎司1,308.10美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。周一成交量为年内最低之一。

黄金在过去七个交易日累计下跌3%，为5月中来最长跌势，受累于黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少，因忧虑美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减货币刺激规模。

投资人将焦点转向周五出炉的美国非农就业报告。

其他贵金属方面，现货白银升0.1%，报每盎司21.67美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,445美元，现货钯金小升0.1%，报747美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1308.10 -6.60 -0.5 1305.20 1320.60 93,174

COMEX白银期货 21.636 -0.064 -0.3 21.560 21.790 23,485

COMEX铂金期货 1450.00 -6.20 -0.4 1448.30 1459.70 5,418

COMEX钯金期货 750.30 0.80 0.1 742.90 755.00 6,405

现货金 1310.76 -3.60 -0.3 1306.75 1319.16

现货银 21.670 0.030 0.1 21.590 21.760

现货铂金 1445.00 -4.74 -0.3 1451.00 1456.50

现货钯金 747.00 0.50 0.1 744.50 751.50(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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