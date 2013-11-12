金价连跌四日 受美联储缩减购债不确定性影响

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 美元走强，公债收益率攀升令金价承压
* 亚洲实货需求仍然不振——交易商
* Johnson Matthey预计铂金市场2013年出现供应短缺
路透纽约/伦敦11月12日 -金价周二回落1%，跌至近一个月低位，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将很快开始缩减刺激规模的担忧挥之不去，促使金市投资者削减头寸。
金价连跌第四日，银价回落近3%。钯金也大幅走低，因一备受关注的行业报告预计，钯金市场供应短缺的状况缓解。
金价在过去四日累积回落近4%，因上周意外强劲的美国就业数据使对美联储将在年底前开始缩减刺激规模的臆测升温。
分析师称，美元反弹以及美国股市触及创纪录高位也打压黄金的避险吸引力。
1912GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,268.81美元，稍早触及10月15日以来最低1,267.04美元。
美国12月期金收跌9.90美元，报每盎司1,271.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约30%。
美元兑日圆攀升至一个月高位，10年期美国公债收益率上扬至近两个月高位2.76%。
现货银急跌2.9%，报每盎司20.71美元。
贵金属炼厂Johnson Matthey称，强劲的投资和工业需求将使铂金市场在2013年出现14年来最严重的供应短缺。
该公司的报告现预计，钯金市场供应短缺2013年收窄至74万盎司，2012年为115万盎司。
现货铂金上扬0.1%，报每盎司1,429.40美元。现货钯金回落1.9%，报每盎司737.43美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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