金价持稳 受助于美元回落和低吸买盘

* 低吸买盘和美元下跌，重燃投资人对黄金的买兴

* 市场关注叶伦在周四的讲话

路透纽约/伦敦11月13日 -现货金周四持稳，受助于美元下跌和金价下跌至近一个月低位后吸引低吸买盘，金价势将结束四天连跌的頽势。

今日美国没有重大的经济数据公布，黄金投资者静待美联储决策者讲话，包括主席伯南克在美东时间晚上7时的演说，以寻找美联储刺激计划还将维持多久的线索。