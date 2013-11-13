金价持稳 受助于美元回落和低吸买盘

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
* 低吸买盘和美元下跌，重燃投资人对黄金的买兴
* 纽约期金表现逊于现货金
* 市场关注叶伦在周四的讲话
路透纽约/伦敦11月13日 -现货金周四持稳，受助于美元下跌和金价下跌至近一个月低位后吸引低吸买盘，金价势将结束四天连跌的頽势。
今日美国没有重大的经济数据公布，黄金投资者静待美联储决策者讲话，包括主席伯南克在美东时间晚上7时的演说，以寻找美联储刺激计划还将维持多久的线索。
之前其他几位美联储官员对缩减购债计划发表意见分歧的言论。
黄金上日下跌1%，在过去四日累计下滑约4%。
1837 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,268.81美元。
美国12月期金表现逊于现货金，下跌2.80美元，报每盎司1,268.30美元。
投资人现在将焦点转向美联储主席提名人叶伦周四在参议院的确认听证会上就货币政策发表的讲话。
现货银跌1.1%，报每盎司20.48美元。
现货铂金下滑0.4%，报每盎司1,424.20美元。现货钯金回落1.3%，报每盎司727.97美元。
(编译 利棣儿；审校 母红)
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