金价因股市走低大涨近2%

* 金价创下10月22日来最大单日升幅

* 基金买盘和指数调整平衡扶助金价-交易商

* 金市和股市的逆关联料将加强

路透纽约/伦敦1月2日 -金价周四上涨近2%%，因股市大幅下滑，引发基金在2014年首个交易日买入黄金，黄金在2013年录得逾30年来最差表现。

白银急升约4%，为9月中来最大单日升幅，铂金群金属（PGMs）也跳涨2%，和黄金一起走强。

交易商表示，机构投资人在2014年首个交易日建立新头寸，且在金价上一个交易日跌至六个月低位后，金市出现一些低吸买盘。

分析师表示，黄金和股市的反向关联可能在2014年增强，去年金价下跌，股市大幅攀升。

“因投资人对股市在2013年的凌厉涨势获利了结，金价将保持其上行动能，”为顾客管理逾10亿美元资产的SicaWealth Management的首席投资长Jeffrey Sica说。

美股周四在2014年首个交易日下挫，因投资人在标普500指数去年创下1997年来最佳年度表现后锁定获利。

金价在2013年下跌28%，创下32年来最大年度跌幅，终止持续12年的牛市，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布计划，将缩减货币刺激举措。

现货金早盘急升至两周高位1,230.65美元，在1915GMT，金价劲涨1.7%，报1,226.19美元，为10月22日来最大单日升幅。

美国2月期金上扬22.90美元，报1,225.20美元，路透初步数据现实，成交量同30日均值相当。

其他贵金属中，现货银升3.8%，报20.06美元，现货铂金升2.3%，报1,402美元，现货钯金升2%，报725.50美元。

----------------------------1915GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1225.20 22.90 1.9 1202.50 1230.80 124,716

COMEX白银期货 20.128 0.758 3.9 19.430 20.440 40,826

COMEX铂金期货 1404.60 30.80 2.2 1370.60 1409.60 9,198

COMEX钯金期货 730.25 11.95 1.7 717.20 733.00 3,732

现货金 1226.19 20.90 1.7 1204.13 1230.65

现货银 20.060 0.730 3.8 19.430 20.220

现货铂金 1402.00 31.50 2.3 1374.00 1403.50

现货钯金 725.50 14.50 2.0 718.52 729.25(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。