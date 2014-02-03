金价一周下挫2% 因美国经济成长和缺乏中国需求

* 本周金价跌2%，本月升3.5%

* 美国GDP数据强劲，中国需求疲弱拖累金价

* 全球股市下滑，美元上涨

路透纽约/伦敦1月31日 -金价周五变动不大，六周内首次周度收低，因美国经济成长强劲，投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施，且中国需求下滑。

在本周前，金价在1月的多数时间上涨，受到新兴市场忧虑拖累全球股市疲弱支撑。

但美国经济成长数据强劲令投资人放心，并为美联储本周决定进一步缩减购债提供了理据。

2042 GMT，现货金微升0.16美元，报每盎司1,243.36美元，在海外市场重挫2%后缩减跌幅。

COMEX-2月期金收低2.70美元，报每盎司1,239.80美元。

金价在连升五周后，本周下挫2%，但1月稍早的强势足以力保金价本月不失，升超过3%。

其他贵金属方面，现货银升0.2%，报每盎司19.16美元，本周大跌3.5%，为11月底来最大周度跌幅。

现货铂金跌0.4%，报每盎司1,372.75美元，本周跌4%。现货钯金回落0.4%，报每盎司701.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1239.80 -2.70 -0.2 1238.20 1254.80 109,190

COMEX白银期货 19.120 -0.006 0.0 19.065 19.465 29,611

COMEX铂金期货 1375.70 -6.60 -0.5 1364.60 1387.90 10,591

COMEX钯金期货 703.20 -3.65 -0.5 700.00 709.75 5,114

现货金 1243.36 0.16 0.0 1238.80 1254.90

现货银 19.160 0.030 0.2 19.110 19.460

现货铂金 1372.75 -5.00 -0.4 1368.00 1385.75

现货钯金 701.72 -3.03 -0.4 703.25 707.47(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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