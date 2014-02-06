金价受美股上扬影响走软 聚焦周五就业数据

* 美国就业市场改善的迹象带动美股上涨

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元兑美元走强

* 关注美国周五公布的非农就业报告

路透纽约/伦敦2月6日 -金价周四小跌，因美股上扬，但因欧元兑美元上涨，且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨慎，金价跌幅有限。

在欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区没有通缩问题后，金价一度受欧元走强带动上涨。欧洲央行今日维持利率不变。

但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场和整体经济正在改善后，金价承压。标普500指数.SPX升逾1%。

“随着股市上扬，金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。在周五美国将公布重要的非农就业报告前，金价在平盘水准附近游走并不意外。”芝加哥期货经纪公司Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示。

1928 GMT，现货金跌0.3美元，报每盎司1,257.35美元。

COMEX-4月期金收高0.30美元，报每盎司1,257.20美元。根据路透初步数据显示，成交量仅8.5万口，较250日均值低约55%。

投资人目前关注周五美国非农就业数据，这是就业市场的关键指标，因经济成长放缓可能促使美联储放缓缩减购债。

其他贵金属方面，现货银升0.3%，报每盎司19.92美元，现货铂金跌0.4%，报每盎司1,370.82美元，现货钯金回落0.3%，报每盎司698.60美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。