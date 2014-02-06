金价受美股上扬影响走软 聚焦周五就业数据

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国就业市场改善的迹象带动美股上涨
* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元兑美元走强
* 关注美国周五公布的非农就业报告
路透纽约/伦敦2月6日 -金价周四小跌，因美股上扬，但因欧元兑美元上涨，且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨慎，金价跌幅有限。
在欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区没有通缩问题后，金价一度受欧元走强带动上涨。欧洲央行今日维持利率不变。
但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场和整体经济正在改善后，金价承压。标普500指数.SPX升逾1%。
“随着股市上扬，金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。在周五美国将公布重要的非农就业报告前，金价在平盘水准附近游走并不意外。”芝加哥期货经纪公司Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示。
1928 GMT，现货金跌0.3美元，报每盎司1,257.35美元。
COMEX-4月期金收高0.30美元，报每盎司1,257.20美元。根据路透初步数据显示，成交量仅8.5万口，较250日均值低约55%。
投资人目前关注周五美国非农就业数据，这是就业市场的关键指标，因经济成长放缓可能促使美联储放缓缩减购债。
其他贵金属方面，现货银升0.3%，报每盎司19.92美元，现货铂金跌0.4%，报每盎司1,370.82美元，现货钯金回落0.3%，报每盎司698.60美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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