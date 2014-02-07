金价上涨 因疲弱的美国就业数据重燃美联储继续刺激计划的希望

* 黄金本周可望录得五周来最好表现

* 美国1月非农就业岗位仅增加11.3万个

* 美股上涨，限制黄金升势

路透纽约/伦敦2月7日 -黄金价格周五上涨，此前数据显示美国就业岗位增幅过去两个月大幅放缓，燃点投资人臆测经济动能减慢将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续推行目前的刺激计划。

本周，金价攀升约2%，为五周来最大周度升幅，因新兴市场货币和资产价格下跌带动避险需求。

不过，美国公布1月非农就业岗位仅增长11.3万，逊于预期，12月小幅增长7.5万后，金价大涨，但之后未能扩大涨幅。

金价涨幅受限，因美股标普500指数上升逾1%，分析师表示，因预期经济力道进一步增强，盖过就业报告读数疲弱的影响，天气恶劣是令读数疲弱的原因之一。

在美国就业报告公布后，现货金最多升1.2%，报1,271.70美元，接近两个月高位，在2019GMT，上涨0.8%，报每盎司1,266.75美元。

COMEX-4月期金升5.70美元，报每盎司1,262.90美元。根据路透初步数据显示，成交量低于250日均值约20%。

其他贵金属方面，现货银升0.5%，报每盎司20美元，本周大涨近5%。

现货铂金升0.5%，报每盎司1,378.50美元，现货钯金回升0.1%，报每盎司708.42美元。

(编译 利棣儿；审校 李军)

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