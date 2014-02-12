金价在叶伦国会讲话后大涨1.4%至三个月高位

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 美联储主席叶伦称将继续缩减购债
* 黄金势将录得三周来最大单日涨幅
* 印度计划放宽进口禁令，支撑金价
路透纽约/伦敦2月11日 -黄金周二上升至三个月高位，攀升约1.5%，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦清楚表明不会突然改变美联储将审慎缩减购债的承诺。
在黄金升穿1,280美元的巨大阻力后，技术性买盘推动黄金涨势加速。
黄金周二上涨，逆转近期黄金和股市的走势相反的联系。美股标普500指数周二攀升1.3%。
在美国众议院金融服务委员会作证时，叶伦表示，她强烈支持前主席贝南克采取的货币政策。
“叶伦讲话的整体基调和贝南克掌权下的美联储现行政策一样，美联储将不会很快收紧政策，所以市场对感到释然，”LOGICAdvisors合作伙伴Bill O'Neill说。
2011GMT，现货金升1.4%，报1,291.51美元，为三周来最大单日涨幅。周二稍早，金价触及11月14日来最高的1,293.44美元。
COMEX-4月期金升15.10美元，报每盎司1,289.80美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低约20%。
实货黄金市场得到支撑，此前印度贸易部建议放宽对黄金实行的进口限制。印度1月黄金进口减少77%，扶助印度贸易逆差收窄。
其他贵金属方面，现货银升0.9%，报每盎司20.21美元，现货铂金升0.3%，报每盎司1,384.74美元，现货钯金涨0.1%，报每盎司715.30美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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