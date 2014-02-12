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国际财经 | 2014年 2月 12日 星期三 08:26 BJT

金价在叶伦国会讲话后大涨1.4%至三个月高位

* 美联储主席叶伦称将继续缩减购债

* 黄金势将录得三周来最大单日涨幅

* 印度计划放宽进口禁令，支撑金价

路透纽约/伦敦2月11日 -黄金周二上升至三个月高位，攀升约1.5%，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦清楚表明不会突然改变美联储将审慎缩减购债的承诺。

在黄金升穿1,280美元的巨大阻力后，技术性买盘推动黄金涨势加速。

黄金周二上涨，逆转近期黄金和股市的走势相反的联系。美股标普500指数周二攀升1.3%。

在美国众议院金融服务委员会作证时，叶伦表示，她强烈支持前主席贝南克采取的货币政策。

“叶伦讲话的整体基调和贝南克掌权下的美联储现行政策一样，美联储将不会很快收紧政策，所以市场对感到释然，”LOGICAdvisors合作伙伴Bill O'Neill说。

2011GMT，现货金升1.4%，报1,291.51美元，为三周来最大单日涨幅。周二稍早，金价触及11月14日来最高的1,293.44美元。

COMEX-4月期金升15.10美元，报每盎司1,289.80美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低约20%。

实货黄金市场得到支撑，此前印度贸易部建议放宽对黄金实行的进口限制。印度1月黄金进口减少77%，扶助印度贸易逆差收窄。

其他贵金属方面，现货银升0.9%，报每盎司20.21美元，现货铂金升0.3%，报每盎司1,384.74美元，现货钯金涨0.1%，报每盎司715.30美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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