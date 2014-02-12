金价持平 升至三个月高位后现获利了结

* 金价在三日上涨后稍作喘息

* 金价升至趋势线以上，预料进一步上涨

* 上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量再次上升

路透纽约/伦敦2月12日 -黄金价格周三几无变动，因技术买入推动金价升至三个月高位约1,300美元后有获利了结，且市场希望美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续其有序缩减购债的计划。

金市在三日大幅攀升后稍作喘息，此前美联储主席叶伦表明不会突然改变联储逐步收紧货币刺激计划的承诺。

交易商说，黄金抹去稍早涨幅，因金价未能在1,300美元阻力位上方延展涨势后，投资人对黄金的涨势获利了结。

“可能形成了双底形态，且升穿短期趋势线。如果金价能升穿1,300美元，未来几周很可能升至介乎1,350-1,375美元，"Wells Fargo Securities交易策略部主管Rick Bensignor说。

1958GMT，现货金升0.2%，报1,293.55美元，稍早触及1,295.91美元的三个月高位。

COMEX-4月期金升5.20美元，结算价报每盎司1,295美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低约30%。

上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二增加1.80吨，至798.85吨。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司20.19美元，现货铂金升1.7%，报每盎司1,404美元，现货钯金涨1.4%，报每盎司724.90美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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