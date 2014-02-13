金价升穿1,300美元 为11月来首见

* 美国零售销售下滑，初请失业金人数增加

* 对央行放缓缩减刺激措施的希望提振金价

* 利多双底形态可能推高金价

* 关注周五美国进出口价格和工业生产数据

路透纽约/伦敦2月13日 -黄金价格周四升穿1,300美元，为逾三个月来首见。在美国公布令人失望的零售销售数据打压美元，并提升了黄金货币对冲吸引力后，金价大涨约1%。

美国公布1月零售销售意外下滑，且上周初请失业金人数增加，进一步显示经济成长放缓后，美元指数.DXY下挫0.5%。

包括连续两个月就业增长疲弱在内的近期美国经济数据，令人疑问美国经济能否维持成长态势，并令一些投资人希望美联储会放缓缩减购债的步伐。

Sarhan Capital执行长AdamSarhan表示，“在守住了1,180美元后，金价在过去六个月筑底，之后金价可能会开始新的升势。”

2033GMT，现货金升0.9%，报1,301.79美元，稍早触及1,302.40美元的11月8日来高位。

COMEX-4月期金升5.10美元，结算价报每盎司1,300.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

花旗集团技术研究部门CitiFX的分析师TomFitzpatrick表示，在去年6月至12月形成双底后，金价可能获得提振。

全球最大黄金上市交易基金SPDR GoldTrust的黄金持仓量周二增加1.80吨，至798.85吨。去年该基金黄金持仓量减少约500吨，但在过去三周一直没有减少。

其他贵金属方面，现货银升1.1%，报每盎司20.45美元；现货铂金升0.6%，报每盎司1,409.80美元；现货钯金涨0.7%，报每盎司729.25美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1300.10 5.10 0.4 1286.20 1302.70 113,596

COMEX白银期货 20.395 0.054 0.3 20.125 20.515 40,566

COMEX铂金期货 1416.60 9.30 0.7 1394.90 1417.60 8,163

COMEX钯金期货 731.10 2.05 0.3 721.90 731.90 4,313

现货金 1301.79 11.15 0.9 1286.40 1302.20

现货银 20.450 0.220 1.1 20.150 20.490

现货铂金 1409.80 7.80 0.6 1395.50 1415.50

现货钯金 729.25 4.85 0.7 724.50 731.00(完)

(编译 李军; 审校 张涛)

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