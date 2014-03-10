金价持平 中国贸易数据疲弱和乌克兰紧张局势支撑金价

* 中国出口骤降，扶助限制金价跌幅

* 乌克兰紧张局势打压股市，支撑金价

路透纽约/伦敦3月10日 -金价周一基本持平，令人失望的中国出口数据扶助支撑金市，投资者密切关注俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的僵局的最新发展。

今日稍早，金价走低，延续周五美国公布强劲2月就业数据后出现的跌势。

金市稍后反弹，收复盘初的跌幅，因投资者将关注焦点转向中国，数据显示，全球第二大经济体中国2月出口意外骤降。

瑞士银行的贵金属策略师Edel Tully表示，“由于乌克兰危机没有升级的迹象，新买家并不急于在目前的价位入市。”

不过，Tully表示，尽管美国周五公布的就业数据强劲，但金价仍持于关键低位之上，这表明黄金买家应在更长时间内保持其多头头寸。

1845 GMT，现货金小跌0.05美元，报每盎司1,339.80美元。

美国COMEX-4月期金收涨3.30美元，报每盎司1,341.50美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。

美国股市走低也支撑金价。

中国2月出口骤降引发商品市场普遍遭抛售。

交易商称，中国金价较伦敦现货金贴水5-6美元，暗示需求疲弱。年初为升水逾20美元。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量增加1.5吨，为2月25日来持仓量首次增加。

其他贵金属方面，现货银跌0.5%，报每盎司20.79美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,475.50美元。现货钯金挫0.6%，报每盎司774美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1341.50 3.30 0.2 1327.50 1344.90 117,666

COMEX白银期货 20.879 -0.018 -0.1 20.600 20.885 103

COMEX铂金期货 1477.20 -6.40 -0.4 1465.40 1483.90 11,120

COMEX钯金期货 776.65 -4.95 -0.6 775.80 775.90 4

现货金 1339.80 -0.05 0.0 1329.50 1344.80

现货银 20.790 -0.100 -0.5 20.650 21.020

现货铂金 1475.50 -2.25 -0.2 1465.00 1479.75

现货钯金 774.00 -5.00 -0.6 773.00 779.50(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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