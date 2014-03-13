金价升至六个月高位 因担心乌克兰局势和中国经济放缓

* 乌克兰紧张局势和中国经济放缓忧虑给金市带来支撑

* 美国公布强劲就业和零售销售数据后，金价一度下滑

* SPDR黄金ETF报告持金量减少

路透纽约/伦敦3月13日 -金价周四升至六个月高位，因投资人担心中国经济成长放缓，且对俄罗斯和乌克兰就克里米亚危机的僵持局面忧虑持续，打压对较高风险资产的需求，提升了黄金的吸引力。

在数据显示中国经济今年头两个月明显放缓后，美股和铜价重挫。本周稍早中国出现首次债券违约以及疲弱的出口数据已引发对全球第二大经济体体质的担忧。

俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行军事演习，在吞并克里米亚地区的计划上没有让步迹象后，金价也受到提振。

“在对中国经济以及俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势的担忧中，黄金明显仍有避险需求。”德国商业银行商品研究部门主管EugenWeinberg表示。

1839 GMT，现货金涨0.4%，报1,371.74美元。

美国COMEX-4月期金收涨1.90美元，报每盎司1,372.40美元。

路透初步数据显示，成交量超过200,000口，较30日均值高约30%。

盘中稍早，在美国公布强于预期的零售销售数据后，金价一度下滑。数据巩固了美联储将继续缩减购债的预期。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量下降，为2月19日以来首次。

现货银跌0.4%，报每盎司21.15美元。现货铂金上升0.5%，报每盎司1,473.24美元。现货钯金升0.5%，报773.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1372.40 1.90 0.1 1364.90 1375.70 162,976

COMEX白银期货 21.198 -0.160 -0.7 21.105 21.480 38,482

COMEX铂金期货 1479.40 3.10 0.2 1470.00 1484.00 8,967

COMEX钯金期货 778.95 1.80 0.2 772.55 780.50 3,347

现货金 1371.74 5.16 0.4 1364.70 1374.85

现货银 21.150 -0.090 -0.4 21.120 21.440

现货铂金 1473.24 7.44 0.5 1472.00 1479.50

现货钯金 773.47 4.07 0.5 773.00 778.00(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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