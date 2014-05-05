金价触及三周高位 因乌克兰紧张局势升级

* 中国制造业活动萎缩支撑金价

* 市场交投清淡，伦敦金融市场因假休市

* 黄金支持的上市交易基金SPDR上周黄金持仓量累积减少近10%

路透纽约5月5日 -金价周一攀升至三周高位，延续之前一日的涨势，因乌克兰紧张局势进一步加剧，且在金价升穿1,300美元的技术位后引发买盘。

不过，交易商仍对涨势能否持续持谨慎态度，因全球最大黄金上市交易基金的黄金持仓量减少暗示市场人气利空。

有消息称，俄罗斯的支持派与反对派周末在乌克兰南部展开巷战，至少有42人死亡，其中包括十多位亲俄份子在一大楼起火中被烧死，使乌克兰逼近战争的边缘。黄金的避险吸引力增强。

全球经济的不确定性也支撑金价，因数据显示中国制造业萎缩，重燃对该国经济成长放缓的忧虑。市场基本未理会美国强劲的服务业数据。

2014GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,309.84美元，稍早触及4月15日以来最高1,315.80美元。

美国COMEX-6月期金收涨6.40美元，报每盎司1,309.30美元。根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。

伦敦市场周一因假休市。

近几周，黄金的投资需求疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示，上周五黄金持仓量减少2.70吨，至782.85吨，上周累积减少近10吨。

其他贵金属方面，现货银攀升0.7%，报每盎司19.59美元。现货铂金上扬0.9%，报每盎司1,444.50美元。现货钯金攀升0.9%，报每盎司814.77美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1309.30 6.40 0.5 1299.70 1315.80 110,742

COMEX白银期货 19.520 0.028 0.1 19.460 19.680

152

COMEX铂金期货 1448.40 7.70 0.5 1438.30 1454.90 6,416

COMEX钯金期货 816.50 4.10 0.5 809.55 818.50 3,116

现货金 1309.84 10.02 0.8 1300.03 1315.60

现货银 19.590 0.130 0.7 19.480 19.710

现货铂金 1444.50 13.00 0.9 1437.50 1451.00

现货钯金 814.77 7.07 0.9 810.50 816.50(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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