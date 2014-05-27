金价走低 受美股造好和技术性卖盘打压

路透纽约/伦敦5月27日 - 金价周二下挫2%，为12月来最大单日跌幅，因美股标普500指数盘中触及纪录高位，且对经济的乐观情绪引发大量技术性卖盘。

标普500指数触及纪录高位1,911.61点，受助于企业并购活动和对欧洲央行将降息的预期刺激投资者对股市的胃纳。此外，美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心攀升，支持对美国经济成长加速的观点。

技术分析师也表示，金价近期在技术图表上形成三角旗形态，即金价在价格区间不断收窄下的情况下短暂盘整，之后将恢复之前的市场走势。

“金价向下突破三角形态，此为利空信号，且应该将会引发后续卖盘，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

现货金XAU=早盘下挫2%，至2月7日来最低的每盎司1,264.05美元，在1902 GMT，现货金下跌2%，报1,266.75美元，录得12月19日来最大单日跌幅。

美国COMEX-6月期金GCM4收跌26.20美元，报每盎司1,265.50美元。

路透初步数据显示，成交量为约33万口，接近一年高位，且较30日均值15.0162万口多超过一倍。

周二成交量包括周一假期的成交量，周一为美国阵亡将士纪念日假期，美国市场休市。

中国4月自香港进口的黄金量降至14个月低点，因进口银行库存充足，需求走软，且人民币汇率走低。香港政府统计处电邮给路透的数据显示，4月香港净流入中国的黄金量从3月的85.128吨降至67.040吨，创去年2月来最低。这消息也令金价受压。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=下跌1%，报每盎司1,456.80美元，之前新南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi承诺，将调解目前已进入第五个月的矿工罢工。

现货钯金XPD=涨0.2%，报每盎司831.25美元。现货银XAG=跌1.8%，报每盎司19.06美元。(完)

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1265.50 -26.20 -2.0 1264.30 1294.80 231,787

COMEX白银期货 SIN2 19.039 -0.349 -1.8 19.075 19.395 46

COMEX铂金期货 PLN2 1462.30 -10.50 -0.7 1461.10 1483.50 10,684

COMEX钯金期货 PAU2 830.65 -0.80 -0.1 827.00 835.70 12,869

现货金 XAU= 1266.75 -25.99 -2.0 1264.86 1293.39

现货银 XAG= 19.060 -0.340 -1.8 19.060 19.430

现货铂金 XPT= 1456.80 -14.70 -1.0 1461.50 1477.75

现货钯金 XPD= 831.25 1.85 0.2 828.50 833.75(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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