金价下跌 受受获利了结盘打压

路透纽约/伦敦7月18日 - 周五金价受获利了结盘打压下跌近1%，昨日因一客机在乌克兰东部被击落而上扬。不过交易商表示，如果地缘政治紧张局势升温，金价将很快再度上涨。

被视为是对冲不确定时期风险的黄金周四跳升1.5%，因在马来西亚客机被击落的消息发布后，投资人回补空头，寻求避险。

周五国际社会还未采取实质措施，尽管各国领导人都呼吁迅速调查，为在事件中近300名罹难人员讨回公道。此事可能是俄罗斯和西方的关系不断恶化的关键节点。

“金价下挫，因看来局势没有升级，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。

“但如果地缘政治紧张局势因此进一步升温，金价肯定会再度冲高。”他称。

分析师表示，金价还将得益于以色列加强对加沙的地面进攻。

1645 GMT，现货金XAU=下滑0.8%，报每盎司1,306.16美元，周四金价大涨1.5%，为一个月最大单日升幅。

美国8月期金GCQ4跌9.50美元，报1,307.40美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。

其他贵金属中，现货铂金XPT=跌0.9%，报每盎司1,479.62美元。现货银XAG=大跌1.4%，报每盎司20.77美元。现货钯金XPD=跌0.4%，报877.47美元，但仍接近2001年来最高水准。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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