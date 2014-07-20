金价下跌 受受获利了结盘打压

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦7月18日 - 周五金价受获利了结盘打压下跌近1%，昨日因一客机在乌克兰东部被击落而上扬。不过交易商表示，如果地缘政治紧张局势升温，金价将很快再度上涨。
被视为是对冲不确定时期风险的黄金周四跳升1.5%，因在马来西亚客机被击落的消息发布后，投资人回补空头，寻求避险。
周五国际社会还未采取实质措施，尽管各国领导人都呼吁迅速调查，为在事件中近300名罹难人员讨回公道。此事可能是俄罗斯和西方的关系不断恶化的关键节点。
“金价下挫，因看来局势没有升级，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。
“但如果地缘政治紧张局势因此进一步升温，金价肯定会再度冲高。”他称。
分析师表示，金价还将得益于以色列加强对加沙的地面进攻。
1645 GMT，现货金XAU=下滑0.8%，报每盎司1,306.16美元，周四金价大涨1.5%，为一个月最大单日升幅。
美国8月期金GCQ4跌9.50美元，报1,307.40美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。
其他贵金属中，现货铂金XPT=跌0.9%，报每盎司1,479.62美元。现货银XAG=大跌1.4%，报每盎司20.77美元。现货钯金XPD=跌0.4%，报877.47美元，但仍接近2001年来最高水准。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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