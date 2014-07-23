调查：金价料回吐上半年涨幅 2014年均价将低于1300美元

路透伦敦7月22日 - 路透调查显示，金价2014年下半年将下跌，料导致均价连续两年下滑，因美国货币政策回归常态，且亚洲黄金需求低迷。

参与本月调查的31位分析师和交易商预估显示，第三季现货金XAU=均价料为每盎司1,270美元，低于上半年均价每盎司1,290美元。去年第四季均价为每盎司1,255美元。

调查还显示，今年黄金均价料为每盎司1,277美元，与4月调查预估基本一致。

这将意味着金价连续两年下跌。2103年金价下挫15.5%，为十多年来首次下跌。2015年金价料不会出现复苏，届时金价预计下滑至每盎司1,250美元。

今年上半年黄金价格上涨了约10%。美国联邦储备委员会(FED)缩减宽松刺激举措的影响目前大体已被消化，今年剩余时间金价预计将陷于窄幅区间波动。

今年迄今，金价高点和低点的价差为2005年以来最窄。

浏览贵金属调查情况图表，请点选：link.reuters.com/pyk45t

**亚洲需求低迷**

分析师表示，亚洲主要市场对黄金实货需求走软，也抑制了金价的大幅波动。

印度本月维持黄金和白银进口关税不变，令市场感到意外，此举将限制该国的海外采购。

今年现货白银XAG=料平均为每盎司20.20美元，较2013年的每盎司23.78下跌15%。本次调查预估略低于4月时的预估20.40美元。

白银投资者对买入态度谨慎，近几年白银价格波动剧烈，曾经两次出现数日内下挫近三分之一的情况。去年白银跟随金价大跌了36%。

调查还显示，2015年白银均价料为每盎司20.00美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。