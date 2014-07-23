调查：金价料回吐上半年涨幅 2014年均价将低于1300美元

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦7月22日 - 路透调查显示，金价2014年下半年将下跌，料导致均价连续两年下滑，因美国货币政策回归常态，且亚洲黄金需求低迷。
参与本月调查的31位分析师和交易商预估显示，第三季现货金XAU=均价料为每盎司1,270美元，低于上半年均价每盎司1,290美元。去年第四季均价为每盎司1,255美元。
调查还显示，今年黄金均价料为每盎司1,277美元，与4月调查预估基本一致。
这将意味着金价连续两年下跌。2103年金价下挫15.5%，为十多年来首次下跌。2015年金价料不会出现复苏，届时金价预计下滑至每盎司1,250美元。
今年上半年黄金价格上涨了约10%。美国联邦储备委员会(FED)缩减宽松刺激举措的影响目前大体已被消化，今年剩余时间金价预计将陷于窄幅区间波动。
今年迄今，金价高点和低点的价差为2005年以来最窄。
浏览贵金属调查情况图表，请点选：link.reuters.com/pyk45t
**亚洲需求低迷**
分析师表示，亚洲主要市场对黄金实货需求走软，也抑制了金价的大幅波动。
印度本月维持黄金和白银进口关税不变，令市场感到意外，此举将限制该国的海外采购。
今年现货白银XAG=料平均为每盎司20.20美元，较2013年的每盎司23.78下跌15%。本次调查预估略低于4月时的预估20.40美元。
白银投资者对买入态度谨慎，近几年白银价格波动剧烈，曾经两次出现数日内下挫近三分之一的情况。去年白银跟随金价大跌了36%。
调查还显示，2015年白银均价料为每盎司20.00美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。