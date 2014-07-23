金价下滑 因股市上涨影响黄金避险吸引力

路透纽约/伦敦7月23日 - 金价周三连跌第二日，因美国股市上涨以及乌克兰和中东地区冲突没有新的进展，促使投资人获利了结。

交易员表示，在季节性的淡静夏季，亚洲实货需求迟滞，也削弱了对金价升势的支撑。

现货金7月迄今一直困在约五年最窄的月度交投区间内，因股市强劲，削弱了投资人对金市的兴致。

金价一度上涨，因担心地缘政治紧张局势，但之后回吐升幅，并在100日移动均线切入位寻获支撑，这是技术交易商关注的重要关口，目前在1,303美元附近。

汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示，短期内金价可能受技术性因素推动，因缺乏美国重大经济数据，且在夏季许多交易员离场度假。

“金价可能短期内将保持守势，跌穿100日移动均线切入位将可能引发动能投资人的卖盘。”Steel表示。

1922 GMT，现货金XAU=下跌0.2%，报每盎司1,304.55美元。

美国8月期金GCcv1收跌1.60美元，报每盎司1,304.70美元。路透初步数据显示，今日成交量较30日均值低约30%。

其他贵金属方面，现货银XAG=持稳，报每盎司20.88美元。现货铂金XPT=跌0.2%，报每盎司1,476.20美元。现货钯金XPD=跌0.2%，报868.43美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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